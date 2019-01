Tut en tut va la banca gronda UBS or da quai che la Banca naziunala svizra sto purtar ina sperdita da 14 milliardas francs per il 2018. Quai scriva la UBS en in rapport ch'è vegnì publitgà il glindesdi. Gia il terz quartal da l'onn passà è la Banca naziunala glischnada en la zona da sperditas. Ed en l'ultim quartal pudess ella tenor calculaziuns da la UBS anc ina giada avair fatg ina sperdita da 6 milliardas francs.

Repartiziuns da 2 milliardas

Per la Banca naziunala na saja quai dentant betg in problem. La fin da l'onn passà aveva ella anc adina ina reserva d'agen chapital da 120 milliardas francs. La reserva da distribuziun è sa reducida per bunamain 30% sin 53 milliardas francs. Quai saja dentant pli ch'avunda per pudair reparter 2 milliardas francs als chantuns ed a la Confederaziun. Tenor ina cunvegna correspundenta reparta la Banca naziunala quest import, uschè ditg che las reservas da repartiziun èn - suenter ch'ins ha repartì l'emprima milliarda a chantuns e Confederaziun - pli autas che 20 milliardas francs.

La Banca naziunala viva tranter auter anc adina da ses gudogn da record da 54,4 milliardas dal 2017 – ch'è stà in onn ordvart bun a la bursa. L'onn passà n'ha ella dentant betg pli pudì far quint cun curs dad aczias creschents. Il cuntrari: vers la fin da l'onn èn ils curs anc ina giada sa sbassads fermamain.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Svizra Gudogn da record per la Banca naziunala

Investiziuns segiras èn sa pajadas

Influenzà l'atmosfera a la bursa il 2018 han surtut las prognosas negativas per la conjunctura – betg sulet pervi da las dispitas da commerzi tranter il president american Donald Trump e la China. Ultra da quai han las bancas naziunalas fatg ina politica monetara pli severa.

En quest ambient dal martgà difficil, saja la structura defensiva dal portfolio da la Banca naziunala dentant sa pajada, resorta dal rapport da la UBS. Vul dir: Grazia a la gronda cumpart dad investiziuns relativamain segiras sco emprests ed emprests dal stadi e las reservas dad aur è il donn per la Banca naziunala restà limità.

RR novitads 11:00