La Banca naziunala svizra cumenza cun in gudogn da milliardas en il 2021. Grazia al franc flaivel sco er al boom al martgà dad aczias ha la SNB nudà in gudogn en l'emprim quartal da 37,7 milliardas francs.

Cunzunt la revalitaziun dal dollar a l'entschatta da l'onn è sa resultà tar la valuta estra in plus da 39,9 milliardas franc, ha communitgà la banca. Perquai ch'igl aur vala dentant in zic pli pauc che l'onn passà, ha la banca naziunala fatg tar l'effectiv en aur in minus da 2,3 milliardas francs.

Igl emprimt quartal dal 2020 aveva la SNB anc fatg ina perdita da radund 38 milliardas francs. Il motiv era tranter auter la malsegirezza sin il martgà da finanzas pervia da la pandemia da corona ed il ferm franc svizzer. Per l'entir 2020 è alura tuttina sa resultà in gudogn da 20,9 milliardas.