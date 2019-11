Ils emprims 3 quartals da l'onn ha la Banca naziunala svizra profità dal bun martgà da finanzas e gudagnà en total 51,5 milliardas francs. Suenter in plus da 38,5 milliardas en l'emprima mesadad dal 2019 è il gudogn anc ina giada s'augmentà il terz quartal per 13 milliardas.

Il motiv è en spezial il bun svilup dal portfolio da devisas. Tranter auter haja dà sin obligaziuns in gudogn da 19,5 milliardas e sin aczias in da 22,4 milliardas francs, communitgescha la Banca naziunala svizra. Il resultat na saja nagina gronda surpraisa mabain vegnì spetgà, scriva la SNB.

Ord l'archiv da SRF:

