Quel mument mez mars, cura ch'il Cussegl federal ha declerà la situaziun extraordinaria pervia da la pandemia, saja schon stà spezial – di Martin Hess. Sco econom saja stà cler per el che tuts stoppian ussa star ensemen per far frunt ad ina recessiun profunda. Ussa saja el led da vesair che la recessiun na saja betg uschè greva sco temì.

Mussà en la crisa las fermezzas

Era per las bancas sajan ils davos mais stads muments da prova. Ellas hajan dentant mussà ch'ellas sajan era en talas situaziuns ablas da s'adattar e ch'ellas possian reagir spert. Ensemen cun la Confederaziun hajan ellas preschentà mesiras ed elavurà enfin la fin da fanadur passà 135’000 dumondas per credits da sustegn en l'autezza da prest 17 milliardas francs.

Legenda: Martin Hess, schefeconom da l’Associaziun dals banchiers svizzers. Keystone

Garantì vegnan quels per la pli gronda part da la Confederaziun. Malgrà quai dettia qua era in risico finanzial per las bancas, di Hess che ha sco schef econom da l’Associaziun dals banchiers svizzers ina invista profunda en la branscha. In risico che possia anc crescher tut tenor co che la conjunctura sa sviluppeschia ils proxims mais.

«Ma las bancas èn chapitalisadas bain e vegnan survegliadas stretgamain. Ellas sajan era en contact cun l’administraziun e nus essan plain fidanza che las bancas pon minimar las consequenzas.»

Schlantsch per la digitalisaziun

Sper quellas ristgas haja la crisa dentant era mussà che las investiziuns da las bancas en la digitalisaziun portian ussa fritg. D'ina vart per mantegnair l'agen manaschi cun homeoffice, da l'autra vart era cun pudair porscher a la clientella era en quella situaziun extraordinaria ils servetschs usitads. E quai haja era in effect a lunga vista è Martin Hess persvas.

«Clients ch’èn enfin ussa surtut ids en las filialas u tar ils bancomats han vis ch’i po era funcziunar a moda differenta, han era sa fatg fit. E quai è era bun per las bancas perquai ch’ellas vesan ch’ellas pon cuntanscher ils clients en differenta maniera. E quai avra era novas pussaivladads da fatschenta.»

Emprender dals sbagls e lura guardar enavant e crear novas purschidas che cuvran ils novs basegns da la clientella, quai pia il motto da la branscha. Martin Hess guarda perquai era precaut optimistic en il futur. Las bancas svizras hajan gia pliras giadas mussà ch'ellas sajan ablas da s’adattar a novas cundiziuns e situaziuns.