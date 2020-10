Ils temps ch'ins gieva cun il cudeschet sin banca èn gia daditg passads. Ma era e-banking, il pajar quints e martgadar aczias davent da chasa tutga per blers gia tar il standard. Oz pajan ins cun il telefonin u cun l'ura. Innovaziuns che na vegnan betg da las bancas sezzas mabain da las grondas interpresas da tecnologia sco Apple, Samsung u era Google.

Sco schefeconom da l’Associaziun dals banchiers svizzers saja impurtant dad esser sin il current tge che giaja sin il martgà. I sa chapeschia perquai da sasez ch'el dovria quellas novas furmas da pajar u far fatschentas via il telefonin, di Martin Hess.

Svizra è in pajais innovativ per fintec

Tema che sia branscha pudess lura svanir plaunet n’ha el dentant betg. La Svizra possedia scolas excellentas e qua tras era in grond reservuar da persunas qualifitgadas. Ultra da quai porschia la Svizra era bunas cundiziuns da basa per models da fatschenta digitals. La regulaziun e las leschas porschian ad interpresas da fintec in bun sustegn e las libertads necessarias per pudair sviluppar novas ideas. E qua valia sco banca da profitar. El vesa perquai en quest svilup plitost ina schanza ch'in privel.

Legenda: Martin Hess, il schefeconom da l'Associaziun dals banchiers da la svizra Keystone

Per che quai funcziunia dovri dentant era in tschert equiliber, di Martin Hess.

«Fitg impurtant è per las bancas che medemas ristgas en la medema fatschenta vegnan reguladas medem. Igl è impurtant che las bancas han tutteina dischavantatgs en il medem martgà perquai ch’ellas vegnan reguladas sco bancas.»

Pia per tuts la fin finala las medemas reglas dal gieu.

Investir a moda persistenta

Ma la digitalisaziun n’è tenor Hess betg il sulet sectur nua ch'el vesa in martgà per il futur. Adina pli impurtants vegnian servetschs per investir a moda persistenta, l’uschenumnà Sustainable Finance. L'idea è da betg mo guardar sin il profit, mabain dad era resguardar tar las investiziuns criteris sco protecziun da l’ambient ed il svilup social. Quai per il bainstar da tant l'investur sco era da la societad.

Che investiziuns persistentas èn dapli che mo ina nischa mussan las cifras dals davos onns. Anc il 2015 eran da quai da 140 milliardas francs investids a moda persistenta, l'onn passà gia 1'160 milliardas, passà otg giadas dapli.

Las schanzas sajan intactas che las bancas svizras vegnian era il futur a giugar ina rolla impurtanta sin il martgà da finanzas internaziunal, è Martin Hess persvas.