Avant 12 onns, ils 15 da settember 2008, è la banca americana Lehman Brothers ida concurs. Quel mument vala sco punct da partenza per la crisa da finanzas mundiala che ha era gì consequenzas per las bancas svizras. La Confederaziun e la Banca naziunala han stuì salvar la UBS dal concurs, gnanc in onn pli tard ha la surdada da datas da clients als americans annunzià la fin dal secret da banca.

Ils emprims onns suenter la crisa da finanzas na sajan betg stads simpels per las bancas svizras, di Martin Hess. Bunamain tuttas bancas hajan gì da far urden cun lur fatschentas en l'exteriur e da reducir ils ristgs. Cun la fin dal secret da banca sajan lura anc vegnids vitiers chastis e multas. E betg mo quai, era la summa dals daners che las bancas svizras han administrà è ida enavos, quai tranter auter pervia da la baisse a las bursas.

Prest 7'900 milliardas francs

Administravan las bancas il 2007 anc passa 7'000 milliardas francs è quella facultad sa reducida per in quart enfin il 2011. Dapi lura creschia quella dentant puspè, ha il 2017 cuntanschì il nivel d’avant la crisa ed è stada l'onn passà cun ina facultad da bunamain 7'900 milliardas uschè gronda sco anc mai, accentuescha il schefeconom da l’Associaziun dals banchiers svizzers.

«Quai munta ch’ils clients n’eran betg mo pervia dal secret da banca en Svizra mabain els stimavan propi il servetsch excellent che las bancas svizras pudevan porscher ad els.»

Legenda: Martin Hess, il schefeconom da l'Associaziun dals banchiers svizzers Keystone

Regulaziun cun avantatgs

Las marschas sajan dentant pitschnas. Quai pervia dals tschains bass e betg il davos era pervia da las regulaziuns da To-big-to-fail ch'ins haja introducì per impedir in'ulteriura crisa da finanzas. Quellas regulaziuns sajan stadas necessarias ed oz era in tschert avantatg, di Hess. Las bancas svizras hajan dapli chapital e reservas e sajan uschia era pli segiras.

«Ellas eran era sfurzadas da restructurar. Quai è era ì a donn e cust da la grondezza, quai ch’è natiralmain era l’intent da la regulaziun. Gist il fatg da sa retrair dal Investmentbanking era ina consequenza directa da quai.»

Concentraziun da bancas e persunal

E quellas midadas mussa era la statistica. Il 2008 existivan en Svizra 323 differentas bancas, l'onn passà anc 246, in quart pli paucas. Ina digren hai era dà tar il persunal. Avant 12 onns dumbrav'ins anc 110'000 plazzas cumplainas, l'onn passà anc strusch 90'000. Quella reducziun da plazzas stoppian ins dentant valitar sco suonda, di Martin Hess:

«La tendenza levet negativa ils ultims diesch onns è in svilup natiral da las bancas. I na vul dentant betg dir che las bancas sajan qua flaivlas u ch’ellas hajan problems. Il cuntrari. Ellas sa preparan uschia per il futur.»

Pia daventar fit per la fatschenta dal futur. Il squitsch da la concurrenza è numnadamain grond. E quel na vegn betg mo ord il sectur da finanzas.