Quel mument mez mars, cura ch'il Cussegl federal ha declerà la situaziun extraordinaria pervia da la pandemia, saja schon stà spezial – di Martin Hess. Sco econom saja stà cler per el che tuts stoppian ussa star ensemen per far frunt ad ina recessiun profunda. Ussa saja el led da vesair che la recessiun na saja betg uschè greva sco temì.

Mussà en la crisa las fermezzas

Era per las bancas sajan ils davos mais stads muments da prova. Ellas hajan dentant mussà ch'ellas sajan era en talas situaziuns ablas da s'adattar e ch'ellas possian reagir spert. Ensemen cun la Confederaziun hajan ellas preschentà mesiras ed elavurà enfin la fin da fanadur passà 135’000 dumondas per credits da sustegn en l'autezza da prest 17 milliardas francs.

Martin Hess Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Martin Hess è schefeconom da l'Associaziun dals banchiers svizzers.

Garantì vegnan quels per la pli gronda part da la Confederaziun. Malgrà quai dettia qua era in risico finanzial per las bancas, di Hess che ha sco schef econom da l’Associaziun dals banchiers svizzers ina invista profunda en la branscha. In risico che possia anc crescher tut tenor co che la conjunctura sa sviluppeschia ils proxims mais.

Las bancas èn chapitalisadas bain e vegnan survegliadas stretgamain. Nus essan plain fidanza che las bancas pon minimar las consequenzas.

Schlantsch per la digitalisaziun

Sper quellas ristgas haja la crisa dentant era mussà che las investiziuns da las bancas en la digitalisaziun portian ussa fritg. D'ina vart per mantegnair l'agen manaschi cun homeoffice, da l'autra vart era cun pudair porscher a la clientella era en quella situaziun extraordinaria ils servetschs usitads. E quai haja era in effect a lunga vista, è Martin Hess persvas.

«Clients ch’èn enfin ussa surtut ids en las filialas u tar ils bancomats han vis ch’i po era funcziunar a moda differenta, han era sa fatg fit. E quai è era bun per las bancas perquai ch’ellas vesan ch’ellas pon cuntanscher ils clients en differenta maniera. E quai avra era novas pussaivladads da fatschenta.»

Emprender dals sbagls e lura guardar enavant e crear novas purschidas che cuvran ils novs basegns da la clientella, quai pia il motto da la branscha. Martin Hess guarda perquai era precaut optimistic en il futur. Las bancas svizras hajan gia pliras giadas mussà ch'ellas sajan ablas da s’adattar a novas cundiziuns e situaziuns.

Concentraziun da bancas e persunal Textbox aufklappen Textbox zuklappen Il 2008 existivan en Svizra 323 differentas bancas, l'onn passà anc 246, in quart pli paucas. Ina digren hai era dà tar il persunal. Avant 12 onns dumbrav'ins anc 110'000 plazzas cumplainas, l'onn passà anc strusch 90'000. Quella reducziun da plazzas stoppian ins dentant valitar sco suonda, di Martin Hess, schefeconom da l'Associaziun dals banchiers svizzers: «La tendenza levet negativa ils ultims diesch onns è in svilup natiral da las bancas. I na vul dentant betg dir che las bancas sajan qua flaivlas u ch’ellas hajan problems. Il cuntrari. Ellas sa preparan uschia per il futur.» Administravan las bancas il 2007 anc passa 7'000 milliardas francs è quella facultad sa reducida per in quart enfin il 2011. Dapi lura creschia quella dentant puspè, ha il 2017 cuntanschì il nivel d’avant la crisa ed è stada l'onn passà cun ina facultad da bunamain 7'900 milliardas uschè gronda sco anc mai, accentuescha il schefeconom da l’Associaziun dals banchiers svizzers.

Il futur è digital...

Tema che sia branscha pudess lura svanir plaunet n’ha el dentant betg. La Svizra possedia scolas excellentas e qua tras era in grond reservuar da persunas qualifitgadas. Ultra da quai porschia la Svizra era bunas cundiziuns da basa per models da fatschenta digitals. La regulaziun e las leschas porschian ad interpresas da fintec in bun sustegn e las libertads necessarias per pudair sviluppar novas ideas. E qua valia sco banca da profitar. El vesa perquai en quest svilup plitost ina schanza ch'in privel.

Per che quai funcziunia dovri dentant era in tschert equiliber, di Martin Hess. «Fitg impurtant è per las bancas che medemas ristgas en la medema fatschenta vegnan reguladas medem. Igl è impurtant che las bancas han tutteina dischavantatgs en il medem martgà perquai ch’ellas vegnan reguladas sco bancas.» Pia per tuts la fin finala las medemas reglas dal gieu.

... e persistent

Ma la digitalisaziun n’è tenor Hess betg il sulet sectur nua ch'el vesa in martgà per il futur. Adina pli impurtants vegnian servetschs per investir a moda persistenta, l’uschenumnà Sustainable Finance. L'idea è da betg mo guardar sin il profit, mabain dad era resguardar tar las investiziuns criteris sco protecziun da l’ambient ed il svilup social. Quai per il bainstar da tant l'investur sco era da la societad.

Che investiziuns persistentas èn dapli che mo ina nischa mussan las cifras dals davos onns. Anc il 2015 eran da quai da 140 milliardas francs investids a moda persistenta, l'onn passà gia 1'160 milliardas, passà otg giadas dapli.

Las schanzas sajan intactas che las bancas svizras vegnian era il futur a giugar ina rolla impurtanta sin il martgà da finanzas internaziunal, è Martin Hess persvas.