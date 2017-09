Bancas svizras: Pauc credit per persistenza

Oz, 8:25

SRF / Hugo Schär

Per bleras bancas svizras na gioga la persistenza vinavant betg ina rolla centrala, quai constatescha il WWF en in ranking. Naginas da las 15 bancas examinadas sajan visiunarias u giajan en questa direcziun. Uschia communitgescha l'organisaziun per l'ambient.