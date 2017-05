Bancnotas che na valan betg tschintg raps

Oz cumpara la nova bancnota da 20 francs. Ina giada che la seria nova è cumpletta, valan las bancnotas veglias mo anc 20 onns. Ma ils daners n’èn betg pers dal tuttafatg.

Ina giada che la nova seria da bancnotas è cumparida cumplettamain, n'è la seria veglia da bancnotas betg pli uffiziala. Entaifer 20 onns han ins lura peda da midar las bancnotas tar ina banca. Suenter na valan ellas nagut pli.

Il proxim ultimatum è prest

L’onn 2020 scada la valita da las bancnotas da la sisavla seria. La seria cun la bancnota da milli cun la furmicla. Da quels daners èn dentant anc passa ina milliarda francs betg vegnids midads. Probablamain èn quellas bancnotas tar ertavels e lavurers da stagiun. Perquai fa la Banca naziunala svizra reclama per midar las notas svizras era en l’Italia ed en la Tirchia.

La valur dals daners n’è betg persa

La Banca naziunala svizra sa quantas bancnotas ch’ella ha dà ora ed ella sa era quantas ch’èn vegnidas enavos. La differenza survegn il «Fond svizzer per agid tar donns elementars che n’èn betg assicurabels». Quest fond finanziescha donns da malaura, lavinas, stemprads ed auas grondas. Radund 3,5 milliuns francs ad onn impunda il fond. Ils onns 50 ha il fond survegnì prest 2 milliuns francs da la BNS, la davosa giada 244 milliuns francs.

Pli probabel vegn quest ultimatum abolì

Il cusseglier naziunal Manuel Tornare da la PS da Genevra ha pretendì en ina interpellaziun dad abolir quels ultimatums. Quai saja nagut auter che confiscà daners. Il Cussegl federal ha ussa incumbensà il departament da finanzas d'elavurar enfin la fin d'avust in text da consultaziun per midar la lescha. Il «Fond svizzer per agid tar donns elementars che n’èn betg assicurabels» n’è betg visà sin quest daners, el finanziescha ses pajaments cun la rendita dal chapital.