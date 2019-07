La WEKO ha chastià differentas interpresas da leasing, ch’han barattà or infurmaziuns ina cun l’auter. Set interpresas ston pajar en total ina multa da radund 30 milliuns francs. In process è anc pendent. Las interpresas hajan sur onns mantegnì in sistem per barattar infurmaziuns – sper ils tschains da leasing era per discutar davart differentas acziuns.

Tar las interpresas pertutgadas tutgan

AMAG Leasing

BMW Finanzdienstleistung

FCA Capital Suisse

Multilease

Opel Finance

PSA Finance Suisse

RCI Finance SA

La Mercedes-Benz Financial Services na sto betg pajar in chasti perquai ch'ella era l'emprima firma che ha fatg denunzia. La procedura cunter Ford Credit Switzerland vegn manada vinavant.

RR novitads 09:00