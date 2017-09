Barat da students Erasmus+ a partir dal 2021

Il barat da students cun universitads europeicas duai cuntinuar. Il Cussegl dals chantuns ha concedì per quest intent 114,5 milliuns francs. Ils daners duajan star a disposiziun per ina schliaziun transitorica per il program d'Erasmus.

Suenter il gea a l'iniziativa da l'immigraziun ha l'Uniun europeics sistì per trais onns il program per il barat da students Erasmus cun la Svizra. Dapi lura datti pli paucs barats da students cun universitads da l'UE ed era universitads svizras han stuì far contracts novs perquai che la Svizra vegn tractada sco stadi terz. Per quests quatter onns ha il Cussegl federal uss dumandà il parlament per in credit da 114,5 milliuns francs. Quai pli pauc che planisà per il program Erasmus+ nua che 122,6 milliuns francs eran planisads.

Il credit n’era betg dispitaivel

Cun la soluziun transitorica possia il mument vegnir stgaffi ina basa da segirezza senza stuair investir dapli daners che planisà, uschia l’argumentaziun da la cumissiun en il Cussegl dals chantuns. Ma la finamira dal parlament e dal Cussegl federal è che la Svizra fa part cumplainamain al program Erasmus. Uschia duai la Svizra contractar che la Svizra pudessi far part a partir dal 2021 el program Erasmus+.

