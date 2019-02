Ils Verds ed ils Verd-liberals èn ils gronds victurs en l'emprim barometer da l'onn da votaziun. Avessan las elecziuns federalas gì lieu l'entschatta favrer, fissan las quotas d’electurs per las singulas partidas bain sa midadas, la fermezza da las partidas restass dentant. La PPS fiss anc adina la pli ferma partida, suandada da la PS e PLD cun tuttina blers puncts e la PCD.

Legenda: Ils Verds e la PLD gudognan vuschs, la PPS e la PS perdan vuschs. GRAFICA RTR

Verds e Verd-liberals gudognan vuschs

Cun in plus da 2,4 puncts procentuals pon ils Verds actualmain quintar cun il pli grond augment da vuschs. Dumandà suenter lur actuala intenziun d'eleger han 9,5% dals dumandads inditgà la Partida Verda. Cun quest resultat manchentass la partida sulettamain per in 0,1 puncts procentuals ses resultat da record il 2007.

Segund grond victur dal barometer d'elecziuns èn ils Verd-liberals. La Partida verd-liberala po tenor l'enquista augmentar la quota d'electurs per 1,8 puncts procentuals en cumparaziun cun il 2015 sin 6,4%. Gia en il barometer d'elecziuns l'october aveva sa mussà in trend envers las duas partidas cun in profil ecologic.

Il pli grond perdent dentant tuttina victur fiss tenor il barometer la Partida populara svizra. Cun in minus da 2,4 puncts procentuals sto la PPS quintar actualmain cun la pli gronda perdita da tuttas partidas. Cun ina quota d'electurs da 27% restass ella dentant vinavant cleramain la pli ferma partida.

Legenda: GRAFICA RTR

Chau a chau per il segund plaz

Va l'emprim plaz senza dubi a la PPS è il cumbat per plazza dus anc cumplet averts. Tenor l'intenziun d'eleger actuala vegnissan tant la Partida liberaldemocratica sco era la Partida socialdemocratica sin 17,4 procent da las vuschs. Las schanzas che la PLD po uschia cuntanscher sia finamira da surpassar la PS èn pia intactas. Quai cunzunt pervia che la Partida socialdemocratica perda en cumparaziun cun las davosas elecziuns avant quatter onns 1,4 puncts procentuals. La PLD crescha tenor il stan actual percunter per 1 punct procentual.

La Partida cristiandemocratica po esser levgiada. Avess la PCD tenor las emprimas prognosas pers considerabel, giascha la quota d'electurs actuala tar 11,3% e perda uschia mo lev sin il resultat dal 2015. La Partida burgais-democratica giascha en il mument tar 3,3 procent, quai che correspunda ad in regress da 0,8 puncts. Tut quellas midadas pli u main pitschnas èn dentant tipicas per elecziuns dal parlament Svizzer.

Moviment oravant tut entaifer ils champs

Tenor il barometer electoral da la SRG SSR sa mussa in lev moviment da las forzas politicas da dretg a sanester en cumparaziun cun il 2015. PPS e PLD, las duas pli fermas partidas dretg dal mez politic, perdan ensemen 1,4 puncts procentuals. La PS ed ils Verds percunter gudognan vis ensemen 1 punct procentual. Il gudogn dals Verds vegn relativà entras la perdita da la PS ed il gudogn da la PLD entras quella da la PPS. Cun las intenziuns d'elecziun actualas dovri pia pauc da derscher la pitschna maioritad da la PPS e la PLD da 101 sezs.

Legenda: GRAFICA RTR

L'orientaziun politica decida

Ord vista da las electuras ed ils electurs è l'orientaziun politica il pli impurtant motiv per la decisiun per ina partida. Per 61 procent schai quest aspect tar la decisiun electorala sin plazza in. La cumpetenza da schliar problems suonda sco segund motiv cun 21% dals electurs. Quai n'è dentant betg ina surpraisa cun quai che las elecziuns dal parlament han mo in'influenza indirecta sin il Cussegl federal. Pli pauc impurtant per ils electurs è la moda e maniera da politisar (12%) e las persunalitads en las partidas (6%).

Cunzunt per electurs da la PPS e la PS è l'orientaziun politica il factur decisiv. Per trais da quatter persunas è quai il pli impurtant motiv daco ch'els elegian las duas partidas. Il pli pauc relevant è quai factur per electurs da la PCD e PBD. Tar las duas partidas dal mez burgais vesan sulettamain 28% dals electurs il profil politic sco factur decisiv. Per ils electurs da la PCD è la cumpetenza da schliar problems il factur decisiv e per ils electurs da la PBD la moda da politisar.

Retschertga – Barometer d'elecziuns SRG SSR Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La rimnada da datas per il barometer d'elecziuns da la SRG SSR è vegnida fatga online tranter ils 1 e 7 da favrer 2019 – quai sin ils portals d'internet da la SSR e via panel online da sotomo. Suenter la verificaziun e controlla da las datas, han las respostas da 12'085 persunas pudì vegnir duvradas per la evaluaziun. Perquai ch'ils participants sa recruteschan sez per ina tala retschertga online, na correspunda la prova statistica betg a la basa generala. Ils resultats èn perquai vegnids valitads tenor divers criteris sco sex, scolaziun u regiun. La quota da sbagl da la retschertga è tar +/- 1,5 puncts procentuals.

Europa e clima da nov en il focus

Las premias da las cassas da malsauns valan per ils electurs vinavant sco ina da las grondas sfidas. Almain mintga segund (47%) ha inditgà ch'ils auts custs en il sectur da sanadad tutgan tar las trais pli impurtantas sfidas da la politica svizra. Auter che anc l'october 2018 n'èn las premias da las cassas da malsauns dentant betg pli il sulet top-tema.

En cumparaziun cun l'october è cunzunt la relaziun tar l'Uniun Europeica vegnida numnada bler dapli. Il dumber d'indicaziuns è creschì davent da 28% sin 47%. L'augment è remartgabel, pertge che la debatta davart la cunvegna da basa, las lingias cotschnas e las mesiras flancantas aveva cuntanschì tard la stad ses punct culminant. Sin plazza trais è da nov la tematica dal clima (38%), suonda da la refurma da la prevenziun per la vegliadetgna (34%) e l'immigraziun (26%).

Legenda: GRAFICA RTR

Dunnas elegian plitost sanester

Tenor l'enquista elegian las dunnas in zic pli sanester ch'ils umens. La PS vegn sin ina pli auta quota d'electurs tar las dunnas che tar ils umens. Era la PCD e la PBD survegnissan tenor stan actual pli bleras vuschs da las dunnas. Umens sa decidan pli savens per la PPS e la PLD che las dunnas. Surtut la posiziun naziunal-conservativa da la PPS correspunda para pli fitg als umens che a las dunnas.

Tant ils Verds sco er ils Verd-liberals paran dad esser attractivs per in public giuven. Lur quota d'electurs tar la populaziun sut 26 onns è almain dubel uschè gronda sco tar electurs sur 65. Ils electurs da la PPS percunter èn en media pli vegls che quels da las autras partidas. Oravant tut tar ils giuvens perda la PPS terren sin las autras partidas. Era la PCD vegn elegida en media d'ina populaziun pli veglia. La PS e la PBD percunter èn represchentadas egual sur tuttas categorias da vegliadetgna.

