Malgrà pandemia stat la Svizra avant in grond schlantsch en l’economia. Quai tenor il barometer da conjunctura da l'ETH da Turitg KOF. Il barometer inditgescha perfin in augment uschè aut sco anc mai.

Actualmain è la prognosa sin il pli aut stan dapli il 2010. Quai era suenter la crisa da finanzas.

Oravant tut l’industria da producziun da rauba sa recreeschia svelt e fermamain. Sumegliant guardia or per la branscha da construcziun. Qua èn las previstas per ils secturs da metal e d’electro fitg optimisticas. Dentant era las prognosas per auters servetschs sco per exempel en il sectur da finanzas, assicuranzas e tar il consum mussan ensi.

Sulettamain in sectur na para betg da pudair profitar dal svilup – la gastronomia. Tar quella na mussan ils indicaturs quasi nagin midament.