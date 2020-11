33% teman in foss tranter giuven e vegl

In terz da la populaziun svizra tema che las differenzas tranter giuvens e vegls pudessan s’accentuar ils proxims onns. Quai mussa il novissim barometer da generaziuns che l’institut Sotomo ha elavurà per la Chasa da generaziuns a Berna. Consequenzas negativas vegnia er la crisa da corona ad avair per la convivenza tranter giuven e vegl, crai ina maioritad da las 3'285 persunas dumandadas. Ma era en auters secturs vegnan ils foss pli gronds, mussa il barometer da generaziuns.

Ils pli blers (71%) vesan in privel ch'il foss tranter ritg e pover vegn adina pli grond. 57% vesan in problem che la societad sa sparta adina pli fitg tranter dretga e sanester e 49% teman ch'il foss tranter citad e campagna vegnia pli profund.

La speranza vegn pli pitschna

Il studi represchentativ mussa che la generaziun dals «baby-boomer», la generaziun da las persunas da 65 fin 74 onns, è l'ultima generaziun che stima sia qualitad da viver meglra che quella da la generaziun da lur geniturs. Questa gruppa mussa er la pli auta cuntentezza da vita. 42% da las persunas tranter 18 e 24 onns han inditgà ch'i manchia ad els speranza ed optimissem en lur vita. Questas persunas n'èn betg spezialmain malcuntentas cun lur situaziun, dentant turblia la situaziun globala generala lur speranza.