Betg il clima e la protecziun da l'ambient mabain il quità per il provediment da vegliadetgna occupescha il pli fitg, e quai per la terza giada en seria. Quai resorta dal barometer da quitads da la Credit Suisse. 47% dals dumandads han inditgà questa tematica sco pli grond problem.

Ils 6 quitads ils pli gronds

Cun 41% è la tematica sanadad/cassa da malsauns sin plaz dus, lura suondan la tematica dals esters (30%) stgars avant la protecziun da l'ambient e la midada dal clima (29%). Suenter che las dumondas davart l'ambient èn returnads l'onn passà tranter ils tschintg pli gronds quitads ha la tematica anc ina giada registrà in grond plus da puncts procentuals.

Problems ils pli urgents

S'augmentà il pli fitg è però il quità per la segirtad persunala. Cun in plus dad 11 puncts da pertschient è ella da nov sin plazza sis dals quitads, cun 23%. Creschì pli pauc è il quità da vegnir senza lavur. Er a la dumonda suenter il problem che fiss da schliar il pli urgent han ils pli blers numnà il provediment da vegliadetgna e l'AVS.

En egl dat als auturs da l'enquista er che la malcuntentientscha cun la politica s'augmenta tar il suveran. Bunamain la mesadad dals dumandads (46%) èn da l'opiniun che la politica da regenza ed administraziun «disdescha savens en chaussas decisivas». Il 2017 eran quai anc 24%.

Barometer da quitads Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Dapi 43 onns fa la Credit Suisse il baromter da quitads. L'institut gfs.bern ha dumandà (sin incumbensa da la CS) dals 10-07-2019 fin ils 5-08-2019 en total 2'495 persunas cun dretg da vuschar ord l'entira Svizra. La quota da sbagl è tar plus/minus dus pertschient.

