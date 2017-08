Barometer da votaziun – sustegn per tut ils projects

Actualisà Oz, 6:00

CDM / Onna Riedi

La retschertga da l’institut gfs.bern mussa ina tendenza per in stretg gea a la finanziaziun da l’AVS ed a la refurma da las rentas 2020. Il trend per il project da votaziun segirezza alimentara è percunter in cler gea.