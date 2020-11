Curt e concis:

Covid-19 vala sco pli gronda sfida politica en Svizra

Il clima resta vinavant in dals top temas per la populaziun

Temas economics èn puspè pli impurtants

Per 61% dals dumandads vala il cumbat cunter la pandemia sco ina da las trais pli grondas sfidas da la politica. La midada dal clima, il tema dominant durant las elecziuns il 2019, fatschenta dentant anc adina la populaziun e suonda malgrà la pandemia sin posiziun dus. Per 34% dals dumandads è la midada dal clima la pli impurtanta sfida politica. Sin posiziun trais e quatter suondan temas ch'han direct u indirect in connex cun la pandemia: l'economia ed il squitsch sin las pajas.

Legenda: RTR Grafica

Temas economics en il focus

La pandemia ha en general midà la percepziun da problems. Economia e dischoccupaziun vegnan numnads trais giadas uschè bler sco anc avant in onn. L'impurtanza da temas è sulettamain creschida tar temas che stattan en connex direct u indirect cun corona (economia, lavur, finanzas).

Auter ch'il clima han tut ils temas pers relevanza en cumparegliaziun cun corona. Tranter auter er temas ch'èn pir da curt anc stads en il focus, sco per exempel las relaziuns tranter la Svizra e l'Uniun europeica, las premias da las cassas da malsauns u il provediment da vegliadetgna. L'immigraziun ed esters perda pli e pli relevanza.

Situaziun da partidas stabila – trend verd-liberal

In onn suenter las elecziuns naziunalas sa mussa ina situaziun stabila tar las partidas. Ils resultats correspundan fitg als resultats dals 20 d'october 2019.

En consequenza na datti er nagins indizis ch'i pudess dar ina midada tar la rangaziun da las partidas. La PPS resta cler la pli ferma partida, suandà da la PS e la PLD.

Legenda: RTR Grafica

Ils Verds avevan nudà l'onn passà cun 6,1 puncts procentuals il pli grond gudogn tranter las partidas. Tenor il barometer actual po la partida defender la gronda part da l'augment. En cumparegliaziun cun l'onn passà sa mussa dentant in minus dad 1 punct procentual. Er ils Verd-liberals avevan nudà l'onn passà in grond augment (3,2 puncts procentuals). Auter ch'ils Verds para la PVL dentant anc dad avair potenzial. Cun in plus da 2 puncts procentuals èn ils Verd-liberals il mument la partida cun il pli grond augment.

La pli gronda perdita dessi actualmain per la PPS cun in minus dad 1,5 puncts procentuals. La PLD e la PS restassan plus minus sin il medem nivel sco l'onn passà. En vista ad in'eventuala fusiun tranter la PBD e la PCD vegnan las partidas anc numnadas singul en il mument. Entant che la PCD gudagnass 0,5 puncts procentuals perdess la PBD 0,5 puncts procentuals.