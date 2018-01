Pervia da pretschs bass per cacau ed autras materias primas ha il pli grond producent da tschigulatta dal mund fatg 0,7% damain svieuta en l'emprim quartal da l'onn da fatschenta 2017/18.

Quai schebain che Barry Callebaut ha vendì considerablamain dapli tschigulatta: Il gigant da tschigulatta ha cun 532'165 tonnas tschigulatta augmentà la vendita per 8%. Quest augment è dapli che dubel uschè grond sco l'augment global: La fiera mundiala ha dumbrà in plus da 3,1%.

