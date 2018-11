Per l'emprima giada en l'istorgia dal concern ha Barry Callebaut vendì passa 2 milliuns tonnas tschigulatta en in onn da fatschenta.

Sco quai ch'il pli grond producent da tschigulatta dal mund communitgescha è la vendita creschida l'onn da fatschenta 2017/2018 per passa 6%. La svieuta è creschida sin 6,95 milliardas francs e sut il stritg ha Barry Callebaut fatg in gudogn net da 357 milliuns francs, in plus da 27%.

La dividenda da l'aczia è vegnida auzada per in tschintgavel sin 24 francs. La bursa ha er pudì profitar. Las aczias èn idas per 4% ad aut, sin 2'058 francs.

Il pli grond producent dal mund

Il concern Barry Callebaut, cun sedia a Turitg, è cun ses 11'500 collavuraturs tenor atgnas indicaziuns il pli grond producent da products da cacao e tschigulatta. Il concern è cumpiglià en radund in quart da la producziun sin il mund, cun sias 60 fabricas. La gronda part da la fatschenta fa ora la furniziun a clients gronds sco producents da nutriment u chadainas d'hotel. I dat dentant er atgnas marcas sco Bensdorp u Van Houten.