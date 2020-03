Legenda: L'uvestg auxiliar Marian Eleganti è s'exprimì en ses video cunter mesiras da prevenziun. Keystone

Sin ina plattafurma religiusa kath.net (guarda box) è s'exprimì l'uvestg auxiliar Marian Eleganti cunter las mesiras da prevenziun che la conferenza dals uvestgs ha decidì e publitgà. En il video s'exprima el critic vers il fatg ch'ils bogns al lieu da pelegrinadi Lourdes èn serrads preventivamain. I na saja betg enconuschent ch'insatgi saja ina giada s'infectà là e pretenda che quai saja capitulaziun da la cretta. Era la recumondaziun da desister da la communiun en bucca crititgescha Eleganti la recumondaziun dals uvestgs. Ins na possia betg spetgar contaminaziun u privel cun retschaiver la sontga communiun. Ed il privel che l'aua sontga pudessia transmetter malsognas taxescha Eleganti sco irresponsabel e superstitziun privlusa.

Critica da pliras varts

La conferenza dals uvestg svizzers sa distanziescha da l'opiniun dad Eleganti. I sa tractia da l'opiniun persunala dad Eleganti. «Quai che l'uvestg auxiliar Marian Eleganti di è da natira puramain persunala ed oblighescha quatras mo el sez», ha ditg Encarnación Berger-Lobato, la pledadra da la conferenza, a l'agentura da novitads kath.ch (guarda box). La conferenza dals uvestgs restia tar las recumondaziuns ch'ins haja decidì.

La direcziun da sanadad da Turitg crititgescha era l'agir dad Eleganti. I saja bain bun da far endament a cartentas e cartents, tge ch'el tratgia da la communiun e l'aua sontga, di il pledader Marcel Odermatt. Il ristg da s'infectar cun il coronavirus restia però.

Pli vehementa è la reacziun dal cussegl sinodal dals catolics da Turitg. Vers kath.ch di la presidenta dal cussegl sinodal Franziska Driessen-Reding: «Resguardond las unfrendas da la pandemia da corona, è ses discurrim da 'chasti da Dieu' mo cinic.»

kath.ch uffizial – kath.net privat Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Kath.ch è l'instituziun dals servetschs da medias da las baselgias catolicas svizras. I sa tracta d'in'uniun cun l'incumbensa d'infurmaziun da la conferenza dals uvestgs svizzers.

è l'instituziun dals servetschs da medias da las baselgias catolicas svizras. I sa tracta d'in'uniun cun l'incumbensa d'infurmaziun da la conferenza dals uvestgs svizzers. Kath.net è ina plattafurma d'infurmaziun privata che infurmescha tenor atgnas indicaziuns da temas relevants da la baselgia roman-catolica e s'orientescha tenor la ductrina. La conferenza dals uvestgs austriacs è sa distanziada da kath.net che n'haja nagina incumbensa e nagina finanziaziun da la baselgia catolica uffiziala.

Baselgia catolica pren era mesiras da prevenziun

L'emna passada era la conferenza s'exprimida cleramain per respectar las directivas e recumondaziuns statalas per franar la derasaziun dal coronavirus ed aveva publitgà recumondaziuns era per la liturgia., il link avra en ina nova fanestra Tranter auter da betg dar il maun tar il salid da pasch, da svidar ils craps da l'aua sontga e tar l'eucharistia retschaiver la hostia en il maun e betg direct en la bucca (quel che reparta ha da desinfectar ils mauns ordavant).

Era l'uvestgieu da Cuira ha reagì sin las mesiras da prevenziun. , il link avra en ina nova fanestraTranter auter dispensa da la messa, per il mument nagina celebraziun da l'emprima communiun e da craisma e da laschar avert pli ditg las baselgias per uraziuns persunalas.