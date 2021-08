Gottfried Locher, l'anteriur president da la Baselgia evangelic-refurmada svizra, haja offais ina collavuratura en sia integritad sexuala, psichica e spirituala. A questa conclusiun vegn ina cumissiun d'inquisiziun en ses rapport preschentà mesemna a Berna.

Ina anteriura collavuratura veva renfatschà a Locher «surpassaments dals cunfins». Tgè ch'è manegià cun questa noziun n'è mai vegnì sclerì. Era ulteriuras dunnas han fatg sumegliantas renfatschas. Gottfried Locher era vegnì elegì il 2011 sco president da la Baselgia evangelic-refurmada il matg 2020 è el sa retratg.

Presidenta actuala è sa perstgisada per ses antecessur

Rita Famos è sa perstgisada tar la collavuratura per la paina e la lunga via ch'igl haja duvrà per vegnir udida. Ch'i dovria uss midadas organisatoricas entaifer l'instituziun n’è tenor la presidenta actuala betg necessari. Era sajan gia diversas mesiras vegnidas realisadas ubain en lavur.