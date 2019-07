En il chantun Basilea-Champagna cumbattan la chapitala Liestal e 5 ulteriuras vischnancas vinavant cun aua da baiver ch'è contaminada cun bacterias fecalias. La raschun n'è anc adina betg sclerida. Tenor ina communicaziun da las autoritads da la sonda saira, han ins prendì passa 30 provas aifer las ultimas 24 uras. Quellas mussian anc adina valurs fitg autas da las bacterias da coli.

Perquai vegnia augmentà la quantitad dal clor. Quai po influenzar il gust da l'aua. Il clor servia per nettegiar ils conducts d'aua e na saja nagin privel per la sanadad. L'aua stoppia però urgentamain vegnir buglida giu per passa 3 minutas avant ch'ins possia baiver ella, communitgeschan las autoritads.

