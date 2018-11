La refurma da la taglia sin interpresas ha er consequenzas sin l'attractivitad dals chantuns sco sedia per las interpresas. Tenor in studi da la Credit Suisse pudess il 2025 il chantun Basilea-Citad surpassar Turitg, sch'il pievel accepta la refurma.

Basilea-Citad pli attractiv per interpresas che Turitg

A la testa restass er cun la refurma da taglia il chantun Zug. A quella conclusiun vegn in studi da la CS ch'è vegnì publitgà il mardi. Cun il sbassament planisà da la taglia sin il gudogn sin 13% pudess il chantun Basilea-Citad far il sigl da plaz 4 sin plaz 2 e stumplar Turitg da plaz 2 sin 3. Turitg quinta per il 2025 numnadamain cun ina taglia sin gudogn da 18,2%. Dapi l'entschatta dal studi da cumparegliaziun da la CS è il chantun Turitg fin uss adina stà sin plaz 2.

Genevra faschess il pli grond sigl, il chantun pudess far bun 9 plazs e fiss la finala sin plaz 4. Ed ils chantuns da Basilea-Champagna e Soloturn sa megliurassan omadus per 6 plazs, perquai ch'els reducissan la taglia sin il gudogn. Ultra da quai vulan quels dus chantuns sbassar la taglia sin chapital.

Grischun a la cua

Tar ils chantuns relegads tutga il chantun Argovia che crudass da plaz 3 sin plaz 6. Er pli pauc attractivs che uss fissan ils chantuns Sviz, Sutsilvania, Lucerna, Sursilvania ed Uri. Medemamain ruschnassan ils chantuns da la Svizra Orientala sin la glista da rangaziun aval.

Mo paucas midadas sin glista actuala

Tar la glista da rangaziun da quest onn datti mo paucas midadas cumpareglià cun l'onn passà. A la testa è vinavant il chantun Zug avant Turitg ed Argovia ch'è dapi il 2016 sin plaz 3. La pli bassa qualitad dal lieu per interpresas ha il chantun Giura suandà dal Vallais e dal Grischun.

