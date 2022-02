Las schimgias ed auters primats betg umans che vivan a Basilea-Citad ston desister vinavant da dretgs fundamentals. L'iniziativa correspundenta ha fatg naufragi. Il suveran ha ditg cun 74,7% cleramain Na a l'iniziativa. Quella leva fixar en la constituziun chantunala dretgs fundamentals per primats che n'èn betg umans. I gieva per exempel per il dretg sin vita u integritad spiertala e corporala.

Tar in Gea fiss il chantun Basilea-Citad stà l'emprima corporaziun territoriala statala da l'entir mund ch'avess introducì tals dretgs en la constituziun.