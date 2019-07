Cun 5,2 milliuns meters cubics è l’onn passà per l’emprima giada dapi 8 onns la racolta da laina puspè stada pli gronda che 5 milliuns meters cubics. Sortì tenor plantas da feglia e plantas da guglias è la racolta da plantas da feglia sa reducida sin 1,6 milliuns meters cubics. Tar las plantas da guglias è la racolta s'augmentada per 0,6 milliuns sin 3,6 milliuns meters cubics. Il pign (Fichte) sco pli impurtanta sort planta per la producziun da lain, è stada fitg pertutgada dal bau-scorsa. Perquai han ils possessurs da guaud stuì pinar dapli lain.

Grondas differenzas regiunalas

En la Bassa è l'augment da lain stà il pli aut, cun 22% dapli. Las prealps èn en la media cun radund 6% dapli. En il Giura è la quantitad da laina restada circa medema. Quai mussa ch'il bau-scorsa è stà il pli activ en la Bassa, durant la stad sitga dal 2018.

Grischun è sin plazza 5

Il chantun Berna ha pinà l'onn passà la pli blera laina, cun 1 milliun meters cubics. Turitg, Argovia e Vad suondan sco proxim e gist suenter, sin plazza 5 vegn il Grischun. Qua han ins stuì pinar radund 400'000 meters cubics laina. Prest 95% da quella laina è lain da guglias. Dus terzs vegnan duvrads sco laina radunda ed in terz sco lain da brisch.

Nagin deficit pli grond

Ils lavuratoris forestals svizzers han gì il 2018 entradas da 539 milliuns francs ed expensas da radund 578 milliuns francs. Quai munta ina perdita da 39 milliuns francs. Il pretsch per laina prima è sa reducì per 2%. Prest la mesadad dals lavuratoris forestals han pudì far in gudogn.

RR novitads 10:00