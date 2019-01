L'actur grischun Beat Marti è in dals undrads – dal Premi svizzer dals films da televisiun 2019. Beat Marti survegn il premi sco meglier actur secundar masculin - per sia rolla en il film rumantsch «Amur senza fin».

L'actur oriund da Cuira viva dapi 20 onns a Berlin. Ensemen cun ils ulteriurs undrads retschaiva Marti il premi dotà cun 10'000 francs en il rom dals «Dis da film a Soloturn» la fin da quest mais.

Il Grischun ha fatg ses studi d'actur a la Scol'auta da teater a Turitg. Il 1995 ha Marti survegnì il premi da promoziun da cultura dal chantun Grischun. Sper engaschaments a teaters internaziunals è Beat Marti è s'etablì en la Germania sco er en Svizra en diversas producziuns da film e televisiun. Il 2008 è el vegnì nominà per il premi da film svizzer en la categoria sco meglier actuar per sia rolla «I was a Swiss Banker».

