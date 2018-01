Svizra - Bell'aura chaschuna dapli accidents il 2017

L'assicuranza d'accidents SUVA ha registrà l'onn passà marcantamain dapli accidents. En tut hai dà 465'000 accidents u cas da malsogna. Cumpareglià cun il 2016 è quai in plus dad 1%. Il dumber d'accidents a la plazza da lavur è stà stabil, ils accidents en il temp liber èn s'augmentads per 1,9%.