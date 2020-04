La bell’aura da questa fin d’emna è ina sfida per limitar il coronavirus. Las autoritads fan tut per che la populaziun sa tegnia vinavant vi da las reglas da cumportament.

Sfida per limitar il virus

Blers na prendan pli uschè serius las mesiras cunter il coronavirus. Quai ha constatà la polizia da Son Gagl.

En las ultimas 24 uras ha ella stuì intervegnir savens, damai che gruppas da persunas memia grondas eran sa furmadas. Uschia per exempel datiers da scolas, sin plazzas da sport e tar lieus per far fieu.

Las autoritads ed ils medis fan surtut quitads pervi da las vacanzas da Pasca che pudessan motivar blers da sa metter en viadi.

La polizia avertescha da betg ir en regiuns turisticas sco il Tessin.

L’emna che vegn duai plinavant dar controllas da traffic en il Grischun ed Uri per render attent la glieud – che vul ir en il Tessin – sin la situaziun.