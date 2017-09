Belprahon e Sorvilier restan tar Berna

Las vischnancas da Belprahon e Sorvilier en il Giura Bernais vulan restar tar il chantun Berna e betg midar en il chantun vischin dal Giura. Quai han votantas e votants decidì oz a l'urna.

Cun in maioritad da sulettamain set vuschs han ils votants e las votantas da Belprahon decidì da restar tar il chantun Berna: 121 persunas han votà per restar tar Berna e 114 per midar tar il Giura. Tenor communicaziun da la vischnanca ha la participaziun a la votaziun muntà a 98%.

A Sorvilier è il resultat da votaziun stà pli cler. 121 dals votants s'han exprimì per il chantun Berna e mo 62 per il chantun Giura. Sche Sorvilier avess midà chantun, fiss la vischnanca daventada in'enclava.

Las duas votaziuns han chaschunà ordavant damain emoziuns ch'avant trais mais a Moutier. Ils 18 da zercladur avevan ils votants e las votantas da Moutier decidì da midar dal chantun Berna en il Giura.

