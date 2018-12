Benedikt Würth è nominà per l'elecziun substitutiva dals 10 da mars 2019. I va per remplazzar la nov elegida cussegliera federala Karin Keller-Sutter da la PLD en il Cussegl dals chantuns.

Benedikt Würth nominà per Cussegl dals chantuns

Benedikt Würth è vegnì nominà uffizialmain per cumbatter per il sez en il Cussegl dals chantuns.

Dapi il 2011 fa Würth part da la regenza dal chantun Son Gagl. Il mument maina el il departament da finanzas. Plinavant presidiescha il politicher da la PCD er la conferenza da las regenzas chantunalas.

Jau sai co ins po vegnir a resultats buns che vegnan purtads sur las partidas or ed hai experientscha da manar contractivas difficilas.

Cumbat per il sez

Per occupar il sez da Karin Keller-Sutter en il cussegl dals chantuns ils 10 da mars datti in cumbat. Cun tgi che la Partida liberaldemocratica va en il cumbat per il sez è anc avert. Il cusseglier naziunal Marcel Dobler haja signalisà interess. Er numnà sco pussaivels candidats èn vegnids la presidenta dal cussegl chantunal Imelda Stadler e commembra da la regenza Susanne Vincenz-Stauffacher.

Er probabel è ina candidatura da la PPS che n'han anc mai gì in sez en il Cussegl dals chantuns per il Son Gagl. Er pussaivla è ina candidatura dals Verds. La PS ha gia in dals dus sezs cun Paul Rechsteiner.

