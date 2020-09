Activistas ed activists dal clima occupeschan dapi la bun'ura la Plazza federala a Berna. Là vulan els restar l’entira emna. Sche la Polizia chantunala lubescha però quai, è anc avert.

L'acziun è l'entschatta per l'emna d'acziun «Rise Up for Change». Uschia vul il moviment dal clima svizzer far attent sin lur intenziun, numnadamain netto null emissiuns da CO2 en Svizra enfin 2030 e gistadad da clima.

Gia ordavant avevan ils activists annunzià differentas acziuns da la malobedientscha civila senza violenza. Cun quellas veglian ins protestar encunter il sistem politic ed economic che saja responsabel per la crisa dal clima.

Betg bloccà n’è l’access a la Chasa federala. Là cumenza oz l’ultima emna da la sessiun d’atun dal Parlament federal. La polizia vul infurmar en il decurs dal di, co proceder.