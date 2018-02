Per il cusseglier federal èsi faus dad opponer il stadi social cunter l'economia – tema saja cuntraproductiva.

Il cusseglier federal Alain Berset ha cumpareglià il mund digital cun la statua da Wilhelm Tell, che sa chatta en il chantun dal di da partida, l'Uri. Tell mettia ses maun protegind enturn ses figl. Quai stoppia er valair per la digitalisaziun: Ins stoppia proteger ils pli flaivels.

Il mund digital porschia a la societad schanzas per in svilup economic. Ma ella possia er chaschunar gronda paupradad. Berset regorda a la revoluziun industriala. I saja impurtant ch'ins integreschia ils acquists socials en il mund digital. La rolla da la politica na saja betg da franar il svilup, mabain dad integrar el.

