Berset vul spargnar ina mesa milliarda cun TARMED

Il Cussegl federal mida la tariffa da medis Tarmed sin il cumenzament dal 2018. El spargna uschia bunamain ina mesa milliarda francs – tar medis spezialisads e tar il provediment ambulant en ospitals.

Sin proposta dal minister da sanadad Alain Berset ha il Cussegl federal decidì d’agir, suenter ch’ils partenaris da tariffa n’èn betg sa cunvegnids. Cassas da malsauns, medis ed ospitals avevan contractà sur onns la tariffa da medis, che regla co prestaziuns ambulantas vegnan pajadas. Intginas da las 4’600 posiziuns n’èn insumma betg pli actualas. L’onn passà avevan ils partenaris da tariffa rut giu las tractativas senza resultats concrets.

Chaussas che sa midan

En il futur survegnan medis ch’opereschan en general damain daners. Quai duai far operaziuns main lucrativas, ed uschia evitar operaziuns che na fan betg da basegn. Plinavant survegnan ils medis da chasa dapli per lur prestaziuns en cumparegliaziun cun ils spezialists.

Damain respargns che previs

En il sboz da consultaziun davart las midadas da las tariffas aveva cusseglier federal Alain Berset anc quintà cun respargns da 700 milliuns francs. Ils respargns èn uss per in terz pli bass, damai che tschertas mesiras previsas avevan procurà per critica en la consultaziun.

