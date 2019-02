La finamira dals Socialdemocrats è che nagin sto pajar dapli che 10% da sias entradas disponiblas per la cassa da malsauns. Suttascripziuns per ina tal'iniziativa vul la partida rimnar davent dad immediat, sco ella ha annunzià oz a Berna.

Per che nagin stoppia pajar dapli che 10% da sias entradas disponiblas, prevesa l'iniziativa ch'ina differenza vegn gulivada cun reducir las premias. Pajar la reducziun duain tenor la PS la Confederaziun, per dus terzs ed ils chantuns il rest. Tenor la PS dessi uschia custs da radund 3,6 milliardas francs. Cun l'iniziativa duai dar dapli meds finanzials per pussibilitar da reducir las premias, uschia duain ils assicurads vegnir protegids meglier.

Sentenzia decisiva dal Tribunal federal

Fin schaner hai dà ina sentenzia che ha chaschunà lingias grossas. Il Tribunal federal ha obligà il chantun Lucerna da pajar ora a millis famiglias, retrospectiv la reducziun da la premia. Il chantun aveva empruvà da spargnar il 2017 ed ha lura fixà sin in pe memia bass las entradas che avessan da bun ina reducziun. La PS dal chantun Lucerna ha lura purtà plant.

11 chantuns dattan or pli pauc per reducziun

La chargia entras las premias saja vegnida memia auta per persunas cun entradas bassas u medias, scriva la PS Svizra. En media sajan las premias ussa creschidas sin 14% da las entradas disponiblas, quai mussian cifras da l'Uffizi federal per sanadad. Blers perchasa pajan dentant anc dapli, numnadamain 18% fin 20%. 11 chantuns dettian or oz pli pauc per la reducziun da las premias che anc avant 10 onns. Quai malgrà il fatg che las premias vegnian adina pli autas.

Er la PCD ha lantschà in'iniziativa

Las premias da las cassas da malsauns èn er in tema tar la PCD. L'october ha la partida lantschà lur iniziativa per franar ils custs. Lezza iniziativa fixescha ch'ils custs per la sanadad e cun quai las premias, na pon betg crescher pli ferm che l'economia en general e las pajas. Tenor la PCD pudess ins spargnar uschia 6 milliardas francs.

RR novitads 10:00