Svizra - Betg mo bunas regurdientschas dals paralimpics a Pyeongchang

Cun 3 medaglias ha la delegaziun svizra cuntanschì la finamira. La scheffa da la delegaziun Luana Bergamin è perquai cuntenta. Ma a Pyoengchang avessan in pèr chaussas pudì esser meglras, uschia per exempel l'infrastructura ed ils transports per persunas cun impediments.