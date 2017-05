Betg via libra per tuts: Svizra activescha clausula da ventil

Per 12 mais restrenscha il Cussegl federal l’access da persunas da la Rumenia e la Bulgaria al martgà da lavur svizzer. Quai ha el decidì la mesemna sin basa da las cifras dad immigraziun pli actualas, rapportescha l’agentura da novitads svizra sda

Per vischinas e vischins dals dus pajais vala la cunvegna davart la libra circulaziun da persunas pir dapi il zercladur 2016 cumplainamain. Sche l’immigraziun da quests dus pajais è per 10% pli auta che la media dals trais onns avant, astga La Svizra restrenscher la circulaziun libra. Questa regla vala anc fin il 2019.

En sia communicaziun da la decisiun scriva il Cussegl federal, che las cifras dad immigrantas ed immigrants cun permiss B sajan creschidas tranter il zercladur 2016 ed il matg 2017 marcantamain. Vul dir: Dapi la cunvegna èn rivadas cun 3’300 persunas dubel uschè bleras sco l’onn avant.

Las persunas èn vegnidas cunzunt per lavurs stagiunalas, nua ch’i dat gia autas cifras da dischoccupaziun. Perquai vegnan restrenschids ils permiss B per lavurantas e lavurants da la Rumenia e la Bulgaria sin 996 tocs. Permiss da lavur per curta durada n’èn betg pertutgads da questa decisiun.

