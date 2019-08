Grondas decisiuns n'ha il successur da Susanne Ruoff anc betg prendì enfin uss. El haja l'emprim vulì emprender d'enconuscher ils gens da La Posta, ha declerà Roberto Cirillo envers las medias. Il concern cun passa 41'000 collavuraturas e collavuraturs stoppia uss far in pass enavos. Ins stoppia adattar las investiziuns planisadas da l'onn che vegn al resultat da quest onn. U ditg auter:

Nus na vulain betg dar ora dapli daners che quai che nus prendain en.

Plinavant ha Cirillo avertì che La Posta na vegnia en 10 onns betg pli a pudair pajar il provediment da basa ord l'atgna bursa.

Novas strategias

Accentuà ha il nov CEO er che La Posta stoppia daventar pli relevanta. La populaziun stoppia sentir che La Posta levgeschia ad ella il mintgadi. Per il 2021 vul Cirillo elavurar ina nova strategia. Tranter auter veglian ins persequitar l'idea per ina logistica senza material da pachetadi,u plattafurmas per l'uschenumnada «Sharing Economy». Ina nova gruppa da strategia elavuria en il mument talas ideas. Ils resultats veglian els alura preschentar pli tard a la direcziun ed a la Confederaziun.

