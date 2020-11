La tschuetta da la mort, per tudestg il «Steinkauz», è l'utschè da l'onn 2021. L'organisaziun da la protecziun d'utschels BirdLife ha elegì la tschuetta, perquai ch'ella stettia sco strusch in auter utschè per il success da mesiras da protecziun. Avant 20 onns era la tschuetta da la mort en privel da svanir, perquai che blers pumers cun bist aut èn vegnids terrads. Ins dumbrava sulet anc 50 fin 60 pèrs. Grazia a projects dettia actualmain puspè 149.

La tschuetta da la mort è var 20 centimeters gronda. Sco BirdLife scriva, vivan ellas surtut en la Svizra franzosa, en il Tessin ed en la regiun dal Lai da Bienna.