Il gudogn è s’augmentà sin 126 milliuns francs. Quai è in plus da 9%. Il resultat da gestiun (EBIT) saja s’augmentà per 23% sin 224 milliuns francs. Quai han communitgà las Ovras electricas bernaisas.

In zic dapli svieuta

La svieuta saja s’augmentada per 2% sin 1,28 milliardas francs. Gartegià saja quai grazia a las bunas fatschentas cun servetschs e malgrà il squitsch sin ils pretschs d'electricitad.

Plinavant hajan els pudì reducir custs per uschia cumpensar las entradas d'energia pli bassas, scriva il concern d’energia BKW vinavant.

