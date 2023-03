La Posta Svizra ha da spargnar, sco il schef dal concern Roberto Cirillo ha ditg en in’intervista cun la gasetta «Blick». La finamira saja da spargnar 100 milliuns francs fin la fin da l’onn. La Posta vul surtut daventar pli effizienta tar il transport e las cumpras, ma era tar la structura da persunal. Sche quai muntia er che persunal vegnia relaschà, n’ha Cirillo betg tradì en l’intervista.

Naginas infurmaziuns n’ha Roberto Cirillo era betg dà, areguard als augments dal porto annunziads la gievgia. Il mument dettia tractativas tranter la Posta ed il survegliader da pretschs. Las novas tariffas da porto valessan il pli baud davent dal 2024.

In terz damain gudogn

La gievgia aveva la Posta Svizra communitgà las cifras da l’onn passà. Ses gudogn è sa reducì per radund in terz, sin 295 milliuns francs. Tenor communicaziun hajan la chareschia, ils pretschs pli auts per carburant ed energia – ma er il midament dals tschains sminuì il gudogn.

Er il dumber da brevs e pachets che La Posta ha transportà è sa sminuì. Dapi che la guerra en l'Ucraina ha cumenzà, haja la luna da consumar midà e la glieud haja empustà damain rauba online, scriva la Posta.