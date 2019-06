En il rom da la chauma da dunnas dad oz, è er la petiziun «Bloddy Unfair – per ina pli bassa taglia sin tampons» vegnida surdada al parlament. Quella pretenda che la taglia sin plivalur per products da higiena per dunnas – pia per tampons e bindas – vegn reducida sin 2.5%, quai è la taxa per rauba dal mintgadi. Oz munta quella a la taxa normala da 7.7%.

Uss va la moziun en il cussegl dals chantuns. Sin la taxa da plivalur haja la midada be ina pitschna influenza. Las entradas totalas da 22 milliardas francs vegnissan sbassadas per radund 10 fin 15 milliuns francs, pia per 0,5 promils

En tut il pajais fan las dunnas oz chauma. En il Grischun èn organisadas manifestaziuns tranter auter a Cuira e Domat.

