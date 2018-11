Co la reducziun da plazzas vesa ora en detagl vegn communitgà pli tard. Sbassar ils custs fetschia da basegn per pudair far er en l'avegnir prestaziuns pussaivlas da vender. A travers l'entira interpresa duai vegnir optimà.

Quantas da las mesiras da spargn che valan a partir da cura vegnia examinà a moda approfundada. In plan concret per realisar ils plans duai vegnir il favrer 2019. Fin l'onn 2023 pudessan lura radund 200 plazzas vegnir stritgadas.

Co che las plazzas duain vegnir stritgadas – entras fluctuaziun, betg pli occupar plazzas vacantas u relaschadas – vegnia er a sa mussar en la planisaziun detagliada.

Nus essan per tscherts che questa infurmaziun vegn a chaschunar malsegirezzas tar ils collavuraturs.

Ins vegnia a far tut per avair infurmaziuns pli detagliadas fin il favrer. La fatschenta saja gia en dialog cun ils sindicats, per elavurar in plan social.

RR novitads 14:00