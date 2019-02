Cunzunt pertutgads da la restructuraziun sajan funcziuns da support e da management. Per ils pertutgads dettia in plan social, elavura communablamain cun ils sindicats.

Il november passà aveva la BLS annunzia da sbassar ses custs ad onn per tranter 50 fin 60 milliuns francs fin il 2023. Plinavant avevan els annunzià in pachet da mesiras per pudair restar abel da concurrenzar. Autras mesiras che da stritgar plazzas èn per exempel investiziuns en sistems dad IT per automatisar tscherts process da fatschenta.

