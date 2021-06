A Bogn Ragaz n'èsi ier sonda suentermezdi betg gartegià ad in pilot da franar ad uras ses aviun pitschen sin la plazza aviatica. L'um da 65 onns è ì cun ses eroplan sur la fin da la pista or, ha traversà in prà ed ina via.

Sco quai che la Polizia chantunala da Son Gagl communitgescha, na sajan tant il pilot e sia passagiera betg sa blessads. L'aviun ha in donn da plirs 10'000 francs, vitiers è culà or carburant. Lez han ils pumpiers dentant pudì rimnar.