Ils sindicats pretendan in contract collectiv per la branscha da forza electrica.

Per il provediment da basa da forza electrica procuran en Svizra 75'000 impiegads a temp cumplain. Els èn ils direct pertutgads da las midadas rasantas en la branscha e dals bass pretschs per la forza electrica. Las interpresas focuseschian adina dapli sin servetschs e quai pretendia ina offensiva da furmaziun. Uschia argumentescha Travail.Suisse ensemen cun las asscociaziuns affiliadas VPE e Syna la pretensiun per in contract collectiv en la branscha da forza electrica.

Sche la Svizra veglia la liberalisaziun cumpletta dal martgà d'electricitad, lura saja in contract collectiv da lavur indispensabel, scrivan ils sindicats vinavant en lur palpiri da posiziun. Cun in tal duajan las pajas, las cundiziuns da lavur sco er las midadas da structura en la branscha vegnir regladas dals partenaris socials.

