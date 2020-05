Fin il mars èn las fatschentas cun products da luxus stadas bunas. Quai mussan las novas cifras dal concern svizzer Richemont.Il davos onn da fatschenta ch'è stà a fin la fin mars ha Richemont fatg ina svieuta da 14,2 milliardas euros. Quai è in plus da 2 pertschient, cumpareglià cun l'onn avant.

Difficil ultim quartal

Percunter è il gudogn sa reducì per dus terzs sin 931 milliuns euros. Quai per part pervi d'in effect unic ed era pervi da la crisa da corona. En consequenza propona il cussegl d'administraziun als acziunaris da scursanir la dividenda per la mesadad sin 1 franc per aczia. Las prognosas per l'onn da fatschenta current sajan difficilas, quai cunzunt en vista a la pandemia.

Tranter auter tutgan las marcas dad uras IWC, Cartier, Vacheron Constantin e Piaget a Richemont.