Per las duas novas cusseglieras federalas vegn fatg festa en lur patria. Ils chantuns fastagian cun lur cusseglieras federalas novas: cun Viola Amherd en il Vallais e cun Karin Keller-Sutter en il Son Gagl.

Wil fa viva cun Karin-Keller Sutter

La gievgia suentermezdi vegn fatg festa a Son Gagl ed a Wil cun la nova cussegliera federala Karin-Keller Sutter. A Son Gagl hai dà in bainvegni en la Lokremise. Cun vin chaud, café e petta ha er la populaziun pudì far in viva cun Karin Keller-Sutter. Per ils pleds festivs han procurà il president da la regenza da Son Gagl Stefan Kölliker sco era il cusseglier federal Johann Schneider-Ammann.

Maletg 1 / 11 Legenda: Il cusseglier federal Johann Schneider Ammann surdat simbolicamain la clav da la Chasa federala. RTR, Fabia Caduff Maletg 2 / 11 Legenda: In VIVA sin la nova cussegliera federala. RTR, Fabia Caduff Maletg 3 / 11 Legenda: Discussiuns animadas en il tren. RTR, Gabia Caduff Maletg 4 / 11 Legenda: Karin Keller-Sutter en il tren cun bler giasts. RTR, Fabia Cduff Maletg 5 / 11 Legenda: Ina dunna sin via da success. RTR, Fabia Caduff Maletg 6 / 11 Legenda: Pleds da Karin Keller-Sutter. RTR, Fabia Caduff Maletg 7 / 11 Legenda: Sin via a la festa. RTR, Fabia Caduff Maletg 8 / 11 Legenda: In cordial bainvegni per Karin Keller-Sutter. RTR, Fabia Caduff Maletg 9 / 11 Legenda: Karin Keller-Sutter vegn retschavida cun grond plaschair. RTR, Fabia Caduff Maletg 10 / 11 Legenda: Ils prims gratulants. RTR, Fabia Caduff Maletg 11 / 11 Legenda: La liongia da brassar è pronta... RTR, Fabia Caduff

Silsuenter èn ils giasts ids cun il tren a Wil. La saira baud cumenzan las festivitads cun in til da la staziun vers la citad veglia. Sin il plaz da la curt vegn lura fatg in apero per la populaziun, la cussegliera federala e giasts.

Brig fa viva cun Viola Amherd

Viola Amherd va cun in tren spezial via il Vallais Sut a Brig. Ina prima fermada è planisada a Saint-Maurice. Lura viagia la raspada da festa vinavant, en la stretga patria da la nova cussegliera federala vallesana

Maletg 1 / 27 Legenda: Grond interess da las medias a Berna avant la partenza dal tren spezial en direcziun Vallais. RTR, Adrian Camartin Maletg 2 / 27 Legenda: Anc curt ina foto da la nova cussegliera federala Viola Amherd. Era a Berna giauda ella grondas simpatias. RTR, Adrian Camartin Maletg 3 / 27 Legenda: Per ch’ins haja avunda forzas per il lung viadi. En il tren vegn offert in plat cun spezialitads vallesanas. RTR, Adrian Camartin Maletg 4 / 27 Legenda: Bainvegni a St-Maurice, l'emprima fermada dal tren spezial. RTR, Adrian Camartin Maletg 5 / 27 Legenda: Accumpagnada sin quest viadi vegn Viola Amherd da la cussegliera federala Doris Leuthard. RTR, Adrian Camartin Maletg 6 / 27 Legenda: Era ils scolars da St-Maurice èn vegnids a la staziun per vesair la nova cussegliera federala vallesana. RTR / Adrian Camartin Maletg 7 / 27 Legenda: Emprima fermada, emprim pled da la cussegliera federala Viola Amherd. Ella filosofescha davart il sontg Murezzi e sia nov'incumbensa el VBS. RTR / Adrian Camartin Maletg 8 / 27 Legenda: E gia èsi temp da cuntinuar il viadi. Proxima fermada Sion. RTR / Adrian Camartin Maletg 9 / 27 Legenda: Era en la chapitala dal Vallais spetgan bleras persunas la nova cussegliera federala. RTR, Adrian Camartin Maletg 10 / 27 Legenda: Natiralmain na dastga ina fota cun il president da la citad da Sion, Philippe Varone e la presidenta da la regenza vallesana, Esther Waeber-Kalbermatten betg mancar. RTR, Adrian Camartin Maletg 11 / 27 Legenda: Il pled da cussegliera federala Viola Amherd vegn era translatà en lingua da segns. RTR, Adrian Camartin Maletg 12 / 27 Legenda: L'interess da la populaziun è grond. Nua èn pomai las duas cusseglieras federalas? RTR, Adrian Camartin Maletg 13 / 27 Legenda: Ins vesa unifurmas, .... RTR, Adrian Camartin Maletg 14 / 27 Legenda: ... in spazzachamin spezial, ... RTR, Adrian Camartin Maletg 15 / 27 Legenda: ... e duas dunnas en costums d'antruras. RTR, Adrian Camartin Maletg 16 / 27 Legenda: Ultima staziun dal viadi en il tren spezial è la citad nativa da la nova cussegliera federala – Brig. RTR, Adrian Camartin Maletg 17 / 27 Legenda: La guardia d'onur da la polizia chantunala è gia pronta per il til festiv. RTR, Adrian Camartin Maletg 18 / 27 Legenda: Dad omaduas varts da la via spetgan millis da persunas sin il til festiv e lur nova cussegliera federala, Viola Amherd. Era ils scolarets cun lur chapitschas mellen-nairas èn tut gnervus. RTR, Adrian Camartin Maletg 19 / 27 Legenda: Igl è fraid. Ma la populaziun da Brig taidla attent ils pleds. Per sa stgaudar datti in bitger vin chaud. RTR, Adrian Camartin Maletg 20 / 27 Legenda: Per ils osps envidads cuntinuescha la festa en la Halla Simplon. RTR, Adrian Camartin Maletg 21 / 27 Legenda: La musica na dastga era betg mancar. Sco emprima artista chanta Stefanie Heinzmann. RTR, Adrian Camartin Maletg 22 / 27 Legenda: Cussegliera federala Doris Leuthard ha purtà regals per Viola Amherd. Tranter auter era in anghel pertgirader. Quel possian ins mintgatant propi duvrar en il Cussegl federal, di Leuthard cun in surrir. RTR, Adrian Camartin Maletg 23 / 27 Legenda: En ses pled citescha Viola Amherd la scribenta austriaca Marie Ebner von Eschenbach. «Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der man kann». RTR, Adrian Camartin Maletg 24 / 27 Legenda: Tar ina festa per l'emprima cussegliera federala dal Vallais na dastga la chantadura Sina betg mancar. RTR, Adrian Camartin Maletg 25 / 27 Legenda: In present spezial. Sco regurdientscha survegn Viola Amherd in maletg che mussa ella entamez las emprimas dunnas che dastgan ir a votar. RTR, Adrian Camartin Maletg 26 / 27 Legenda: Grande finale cun las duas chantaduras vallesanas Stefanie Heinzmann e Sina. RTR, Adrian Camartin Maletg 27 / 27 Legenda: Tar questa musica na resta era la nova cussegliera federala betg sin la sutga. Viola Amherd sauta cun Sina e Stefanie Heinzmann sin tribuna da la Halla Simplon. RTR, Adrian Camartin

La festa uffiziala cumenza cun ina gronda retschavida a Brig. Var 1'200 scolaras e scolars e tschients da giasts vegnan a beneventar lur cussegliera federala vallesana. Il banchet da festa ha lieu en la halla da Simplon.

