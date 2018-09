Brig: Sentenzia per cugliunader d'elecziun

La dretgira districtuala da Brig ha condemnà in cugliunader d'elecziuns a 12 mais praschun a cundiziun.

In um ch'ha cugliunà tar las elecziuns chantunalas dal Vallais l'onn passà - è culpant tenor la dretgira districtuala da Brig. Quella ha sentenzià l'um da 31 onns dal Vallais Sura ad in onn praschun cundiziunà cun in temp d'emprova da trais onns. Vitiers vegnan ina multa da 2'000 francs e l'um sto era surpigliar ils custs da la procedura da 41'500 francs.

Tar las elecziuns chantunalas dal 2017 aveva l'um engulà 193 cedels electorals en las vischnancas Brig-Glis, Naters e Visp. Cun agid da dus gidanters aveva el silsuenter falsifitgà quels. Da quest temp era el commember da la PPS.

Forsa influenzà resultat da las elecziuns

Igl è pussaivel che questa falsificaziun ha influenzà las elecziun dal Cussegl grond dal Vallais en il circul da Brig. La PCS ha quella giada pers in sez en favur da la PPS. La PCS pretenda perquai correcturas, sch'i duess propi sa mussar, ch'ella ha pers in sez pervi da la falsificaziun da cedels electorals. Il parlament chantunal n'ha fin uss betg vulì s'exprimer davart il cas.

RR novitads 12:00