Brissago: Requirent d’asil sajettà da polizia

A Brissago en il Tessin è mort in requirent d’asil durant in'acziun da la polizia. In policist haja sajettà giu l’um ch’era armà cun dus cuntels. Quai communitgescha la Polizia chantunala tessinaisa.

La notg da venderdi sin sonda avant las 02:00 saja la polizia vegnida alarmada pervi dad ina dispita tranter pliras persunas en in’edifizi a Brissago. Cun quai che divers requirents d’asil sajan stads involvids haja la patruglia sin il lieu clomà ulteriur sustegn.

En il curs da quell’acziun haja ina patruglia da la polizia chantunala dumandà a duas requirents d’asil d’accumpagnar ella en l'intern da l'edifizi. En là saja stada «ina problematica betg anc definida», cuntinua la polizia sia descripziun da la situaziun.

Sajettà suenter attatga cun dus cuntels

Cun rivar en da l’edifizi haja andetgamain attatgà in terz requirent d’asil cun dus cuntels ils dus requirents d’asil escortads da la polizia. Per proteger ils presents haja sinaquai in dals policists tratg sin l’attatgader ed al ferì grevamain. Malgrà prim agid immediat saja el mort sin il lieu. Auters na sajan betg vegnids ferids.

Per ils policists saja vegnì organisà sustegn psicologic. Uss investighescha la procura publica en chaussa. La polizia chantunala tessinaisa finescha sia communicaziun cun atschertar, ch’ella stettia a disposiziun plainamain per sclerir quai ch’è succedì.

RR novitads 10:00