Passa 350 manaschis purils han envidà radund 150'000 giasts al brunch da l'emprim d'avust. Sin in manaschi d'alp en il chantun Vad è era Ignazio Cassis stà ad in tal brunch.

Far reclama per products

Per puras e purs saja quel ina chaschun da preschentar lur products a la populaziun e far reclama persuenter, scriva l'uniun purila svizra. Tut ils giasts mangian communablamain vid ina maisa lunga. Quai po esser en ina stalla, sin ina plazza avant chasa, sin in bain u sin in'alp. Ils brunchs da l'emprim d'avust èn stads quest onn per la 27avla giada.

RR novitads 18:00

RR novitads 18:00